2018-10-08T18:48:41+03:00
Общество

Воронежец стал полным кавалером деревянных орденов бензопильной славы

Александр Ивченко завоевал все возможные награды по парковой скульптуре в России [фото]
Юлия ДИДЕНКО
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Александр Ивченко в процессе создания фигуры.Александр Ивченко в процессе создания фигуры.Фото: Личный архив героя публикации
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Талантливый воронежский пильщик Александр Ивченко недавно вернулся из длинного заплыва по стране и завоевал все возможные награды по парковой скульптуре в России. Теперь его по праву можно считать полным кавалером деревянных орденов бензопильной славы.

Александр побывал в Томске и Карелии, съездил на Байкал и Алтай. Из путешествия пильщик вернулся не с пустыми руками. На его счету III место на международном фестивале парковой скульптуры «Праздник топора -2018» в Томске с работой «Пленение». 35 стран-участников, 250 команд, и наш земляк - один из лучших. Стоит отметить, что для участия в соревнованиях необходимо было пройти отбор. Воронежца выбрали более чем из 200 претендентов.

Работа «Плетение». Фото: Личный архив героя публикации

Работа «Плетение».Фото: Личный архив героя публикации

II место на международном фестивале парковой скульптуры «Забытое прошлое» в Карелии пильщику принесла скульптура «Танки идут». В конкурсе участвовали 20 команд из четырех стран.

- На мой взгляд, лучшее, что сделал, но жюри смотрит по-своему, - поделился с «КП» своими эмоциями Александр.

Работа «Танки идут» Фото: Личный архив героя публикации

Работа «Танки идут»Фото: Личный архив героя публикации

I место с работой «Завтрак» воронежец завоевал в Республике Алтай на конкурсе парковой скульптуры «Тэнери». В конкурсе приняли участие две страны и 11 российских регионов. Лучшим среди них признали Александра Ивченко.

Работа «Завтрак». Фото: Личный архив героя публикации

Работа «Завтрак».Фото: Личный архив героя публикации

И на закуску гран-при. Воронежец одержал победу в Первом Национальном Чемпионате по парковой скульптуре на Байкале. В нем приняли участие 17 лучших резчиков России. Но лучшим признали Александра и его напарника-тезку. Александр Алферов мастер миниатюр и по совместительству программист станка ЧПУ. С пилой он познакомился буквально весной, благодаря Александру Ивченко. Команду воронежцы назвали АэроСАНИ.

Скульптура наших земляков «Рождение Байкала» поразила всех членов жюри. Деревянное панно с картой Священного озера воссоздает легенду об огненном драконе. Она гласит, что однажды на землю спустился волшебный дракон. От первого удара его могучего хвоста расступились скалистые горы, и образовалась глубокая расщелина. От второго удара растаял лед на вершинах, и животворящие воды хлынули в каменистую котловину, образовав великое озеро. После этого окрестности заселили люди. А сам дракон ушел на глубину озера, теперь ставшего ему домом.

Работа «Рождение Байкала». Фото: Личный архив героя публикации

Работа «Рождение Байкала».Фото: Личный архив героя публикации

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