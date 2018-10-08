Воронежец стал полным кавалером деревянных орденов бензопильной славы

8 Окт. 16:17 2018-10-08T18:48:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Талантливый воронежский пильщик Александр Ивченко недавно вернулся из длинного заплыва по стране и завоевал все возможные награды по парковой скульптуре в России. Теперь его по праву можно считать полным кавалером деревянных орденов бензопильной славы.

Александр побывал в Томске и Карелии, съездил на Байкал и Алтай. Из путешествия пильщик вернулся не с пустыми руками. На его счету III место на международном фестивале парковой скульптуры «Праздник топора -2018» в Томске с работой «Пленение». 35 стран-участников, 250 команд, и наш земляк - один из лучших. Стоит отметить, что для участия в соревнованиях необходимо было пройти отбор. Воронежца выбрали более чем из 200 претендентов.

Работа «Плетение».Фото: Личный архив героя публикации

II место на международном фестивале парковой скульптуры «Забытое прошлое» в Карелии пильщику принесла скульптура «Танки идут». В конкурсе участвовали 20 команд из четырех стран.

- На мой взгляд, лучшее, что сделал, но жюри смотрит по-своему, - поделился с «КП» своими эмоциями Александр.

Работа «Танки идут»Фото: Личный архив героя публикации

I место с работой «Завтрак» воронежец завоевал в Республике Алтай на конкурсе парковой скульптуры «Тэнери». В конкурсе приняли участие две страны и 11 российских регионов. Лучшим среди них признали Александра Ивченко.

Работа «Завтрак».Фото: Личный архив героя публикации

И на закуску гран-при. Воронежец одержал победу в Первом Национальном Чемпионате по парковой скульптуре на Байкале. В нем приняли участие 17 лучших резчиков России. Но лучшим признали Александра и его напарника-тезку. Александр Алферов мастер миниатюр и по совместительству программист станка ЧПУ. С пилой он познакомился буквально весной, благодаря Александру Ивченко. Команду воронежцы назвали АэроСАНИ.

Скульптура наших земляков «Рождение Байкала» поразила всех членов жюри. Деревянное панно с картой Священного озера воссоздает легенду об огненном драконе. Она гласит, что однажды на землю спустился волшебный дракон. От первого удара его могучего хвоста расступились скалистые горы, и образовалась глубокая расщелина. От второго удара растаял лед на вершинах, и животворящие воды хлынули в каменистую котловину, образовав великое озеро. После этого окрестности заселили люди. А сам дракон ушел на глубину озера, теперь ставшего ему домом.

Работа «Рождение Байкала».Фото: Личный архив героя публикации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воронежский пильщик выиграл в шоу «Лига удивительных людей»

В конце июня Александр Ивченко стал победителем шоу «Лига удивительных людей». За него отдали свои голоса 57,2% зрителей. Воронежец привез с собой на программу фигуру обнаженной женщины (подробности)

Джефф Монсон показал воронежцу упражнение, которое «изменит жизнь»

Фигура обнаженной женщины поразила всех членов жюри шоу «Лига удивительных людей», но в особенности американского и российского спортсмена, выступающего в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу, Джеффа Монсона. Он показал пильщику упражнение, которое «изменит жизнь». (подробности)

К чемпионату мира по футболу воронежец выпилил из дерева Игоря Акинфеева

А еще в первый день чемпионата мира по футболу 2018 Александр выпилил из дерева Игоря Акинфеева. Необычная фигура появилась на территории спортивной школы №15. Для ее изготовления понадобилась лишь бензопила. (подробности)