Из горящего дома на улице Кости Стрелюка в Воронеже пожарные успели вынести 8 баллонов с газом

8 Окт. 15:29 2018-10-08T15:29:38+03:00

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В Воронеже горел дом на улице Кости Стрелюка, клубы дыма видели из разных концов города. Жители были недовольны скоростью работы пожарных, поэтому глава пресс-службы главного управления МЧС Сергей Хренов рассказал подробнее о тушении этого пожара в центре Воронежа. По словам сотрудника главка, из здания прибывшие сотрудники МЧС успели вынести восемь газовых баллонов. Если бы все они взорвались, трудно представить, чем бы все могло закончиться.

На обвинения в том, что машины ехали до места 17 минут, глава пресс-службы ответил, что на самом деле время в пути ограничилось всего двумя минутами. Это, как он уверяет, может подтвердить запись радиоэфира.