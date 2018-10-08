Представители разных народов пробежали три километра по набережной Воронежа

8 Окт. 14:13 2018-10-08T14:13:14+03:00

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В воскресенье, 7 октября, в Ленинском районе Воронежа прошло массовое спортивное мероприятие, посвященное дружбе народов. Триста пятьдесят любителей физкультуры и спорта, представители различных национальностей, с флагами пробежали по Петровской набережной дистанцию в три километра.

- Спортивные состязания всегда позволяли направить энергию человечества в мирное русло. Такие мероприятия, как наше, еще с древних времен способствовали объединению всех позитивных и созидательных сил. Россия, это не просто географическое название страны. Россия – это надежный родной дом для почти двухсот национальностей. И естественно мы всегда рады добрым гостям - представителям других стран и континентов, - сказал в приветствии легкоатлетам руководитель управы Ленинского района Сергей Корчевников.

Перед забегом участники сделали разминку под руководством профессиональных инструкторов. Среди бегунов были студенты из ВГТУ, Университета правосудия, Института МЧС, Военно-воздушной академии и ВГУ, председатель Совета ветеранов Ленинского района Евгений Правдухин и даже гости из Уфы и Омска, узнавшие об акции из СМИ.

После финиша среди участников забега провели розыгрыш призов и сертификатов на посещение спортивных и развлекательных мероприятий.