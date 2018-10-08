Грабитель напал на сотрудницу воронежского торгового центра
В торговом центре на улице Лизюкова произошло ограбление. Неизвестный мужчина зашел в подсобное помещение, избил 24-летнюю сотрудницу и отобрал у нее сумку. Внутри был мобильник и 300 рублей.
Далеко уйти не удалось. Подозрительного господина заметил охранник торгового центра. Он задержал незнакомца и сообщил в полицию. Стражи порядка посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увезли злоумышленника в отдел.
- Подозреваемым оказался неоднократно судимый за имущественные преступления, а также незаконный оборот наркотиков 39-летний местный житель, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж"