В Воронеже отменили спектакль фестиваля Маршак
Не привезут постановку из Хакассии
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фестиваль "Маршак" преподнес воронежцам неприятную новость. Отменили один из заявленных спектаклей.
- В связи с отменой гастролей Хакасского театра кукол «Сказка», показ спектакля «Соседи» на нашем фестивале не состоится. Билеты можно сдать в той же кассе, где они приобретались. Их возврат необходимо осуществить до 4 ноября. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в дирекции Маршакфеста.