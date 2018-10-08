В Воронеже отменили спектакль фестиваля Маршак

8 Окт. 13:47 2018-10-08T13:50:26+03:00

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Фестиваль "Маршак" преподнес воронежцам неприятную новость. Отменили один из заявленных спектаклей.

- В связи с отменой гастролей Хакасского театра кукол «Сказка», показ спектакля «Соседи» на нашем фестивале не состоится. Билеты можно сдать в той же кассе, где они приобретались. Их возврат необходимо осуществить до 4 ноября. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в дирекции Маршакфеста.