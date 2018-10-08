2018-10-08T13:59:48+03:00
Общество

Воронежцы неделю ходили по разлитым на дороге помоям из-за собственной лени?

Заявка на ремонт в водоканал поступила только после публикации "КП"
Елена ФЕДЯШЕВА
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Зловонная реке текла по дорогам частного сектора несколько дней.Зловонная реке текла по дорогам частного сектора несколько дней.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В воскресенье мы писали о том, что по улице Мало-Терновой уже неделю текут помои из неисправного канализационного колодца, расположенного в нескольких метрах от крыльца школы №16 и принадлежащего учебному заведению.

О безобразии нам рассказали жители микрорайона, вынужденные каждый день топать по зловонным лужам, растекающимся по склону горы на улицы частного сектора.

- По этой дороге каждый день идут школьники, брызги из-под колес машин летят прямо на ребят. Это такая антисанитария! - возмущаются горожане.

Мы связались с ООО «РВК-Воронеж» и попросили прокомментировать ситуацию. Каково же было наше удивление, когда мы получили ответ:

- Заявка на ремонт канализации поступила только в понедельник утром. Сейчас наша бригада отправится на место для устранения аварии.

Складывается такое впечатление, что поводом для заявки на ремонт послужила заметка в газете. И все эти коммунальные неприятности горожане терпели только из-за собственной лени?

Ведь подать заявку на ремонт может любой человек, который стал свидетелем коммунальной аварии. Это позволит сделать наш город опрятнее и цивилизованнее. Сообщить об аварии или проконсультироваться со специалистом водоканала можно по многоканальному телефону: 206-77-06.

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