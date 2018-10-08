15-летнего воронежца будут судить за серию краж

8 Окт. 13:29 2018-10-08T13:30:00+03:00

Компания несовершеннолетних воровала из домов и киосков, а отдуваться за всех будет один

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Подростки думают, что многие вещи для них пройдут безнаказанно, поскольку они несовершеннолетние. В Воронеже компания ребят поставила на поток кражи: подростки с июня по август 2017 года совершили пять хищений - воровали из домов и киосков все, что плохо лежит - бытовую технику, инструменты, продукты питания и другое имущество. Общая сумма похищенного составила более 20 тысяч рублей.

Воровали совместно, а отдуваться за остальных будет 15-летний парень, сообщили в следственном управлении СК России.