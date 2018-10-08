Воронежцев просят помочь бездомным теплой одеждой в преддверии зимы

8 Окт. 13:09 2018-10-08T13:09:18+03:00

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На улице с каждым днем холодает, и волонтеры организации "Рассвет", которая опекает бездомных и помогает им реабилитироваться, попросили воронежцев помочь тем, кто вынужден жить на улице, не погибнуть от низких температур. Каждую пятницу добровольцы раздают одежду, простейше медикаменты и еду. Кроме того, у благотворителей есть приют, где могут жить люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

- В целях спасения бездомных людей примем в дар мужскую обувь и верхнюю одежду. Передать ее можно каждый четверг с 18.00 до 21.00 по адресу: улица Цюрупы, дом 34, этаж 3, "Добрый склад", - написали волонтеры.

Принимаются, в частности, куртки, свитера, сапоги и ботинки.