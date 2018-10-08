2018-10-08T13:02:18+03:00
Общество

Воронежскую пекарню закрыли из-за санитарных нарушений

Были проблемы с канализацией и вентиляцией
Виктор ПАВЛОВ
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В Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области проверили пекарню на Московском проспекте. В работе ИП Терновых В.К. нашли массу санитарных нарушений.

- Канализационная система пекарни объединена с хозяйственно-фекальной канализацией жилого дома, - рассказывают в Роспотребнадзоре. - Моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва не менее 20 мм.

Кроме того, в помещении не было нормальной вентиляции. Свежий воздух приходил туда через окна и двери. Вентилляционная труба выходила прямо во двор дома, что не очень радовало жильцов.

Советский районный суд приостановил работу пекарни на 30 суток. За это время предприниматель должен привести заведение в порядок.

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