В колонии осужденный за убийство избил при обыске сотрудника ФСИН
Еще один срок заработал себе убийца, отбывающий наказание в колонии в Воронежской области. 33-летний осужденный по время обыска пытался помешать его провести сотруднику колонии, набросился на него и избил. Зэка пришлось оттащить другим сотрудникам исправительного учреждения.
Мужчина отбывает срок за убийство, совершенное с особой жестокостью. В 2015 года он избил приятеля, забросал его ветками, облил бензином и поджег, потерпевший умер в машине скорой по пути в больницу.
На заключенного завели еще одно уголовное дело - за применение насилия в отношении сотрудника колонии, во время исполнения им служебной деятельности, сообщили в следственном управлении СК России.