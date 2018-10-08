В колонии осужденный за убийство избил при обыске сотрудника ФСИН

8 Окт. 12:37 2018-10-08T12:37:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще один срок заработал себе убийца, отбывающий наказание в колонии в Воронежской области. 33-летний осужденный по время обыска пытался помешать его провести сотруднику колонии, набросился на него и избил. Зэка пришлось оттащить другим сотрудникам исправительного учреждения.

Мужчина отбывает срок за убийство, совершенное с особой жестокостью. В 2015 года он избил приятеля, забросал его ветками, облил бензином и поджег, потерпевший умер в машине скорой по пути в больницу.

На заключенного завели еще одно уголовное дело - за применение насилия в отношении сотрудника колонии, во время исполнения им служебной деятельности, сообщили в следственном управлении СК России.