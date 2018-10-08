В Воронеже сделают новую дорогу для объезда развязки на Остужева

8 Окт. 12:35 2018-10-08T12:35:05+03:00

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У знаменитой развязки на 9 Января тишь да гладь - никаких вам больше заторов. Но впереди - новое приключение для автомобилистов. Власти готовятся к возведению развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта.

- Это достаточно большое, трудоемкое и финансовоемкое сооружение. Запланированный срок возведения – три года. Но высшее руководство области поставило задачу максимально сократить сроки и, соответственно, неудобства для пользователей дорог, - рассказал Олег Котов, руководитель городского управления дорожного хозяйства. - Рассматриваем варианты объезда места работ. Например, между улицами Землячки и Минской может появиться новая дорога. Планируется также развитие направлений по улицам Суворова, Добролюбова. Есть еще некоторые наработки, которые находятся в стадии обсуждения.

Олег Владимирович, кстати, рассказал о других масштабных дорожных проектах. (Подробнее.)