2018-10-08T12:35:05+03:00
Авто

В Воронеже сделают новую дорогу для объезда развязки на Остужева

Этот путь свяжет Землячки и Минскую
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
На 9 Января все спокойноНа 9 Января все спокойноФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

У знаменитой развязки на 9 Января тишь да гладь - никаких вам больше заторов. Но впереди - новое приключение для автомобилистов. Власти готовятся к возведению развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта.

- Это достаточно большое, трудоемкое и финансовоемкое сооружение. Запланированный срок возведения – три года. Но высшее руководство области поставило задачу максимально сократить сроки и, соответственно, неудобства для пользователей дорог, - рассказал Олег Котов, руководитель городского управления дорожного хозяйства. - Рассматриваем варианты объезда места работ. Например, между улицами Землячки и Минской может появиться новая дорога. Планируется также развитие направлений по улицам Суворова, Добролюбова. Есть еще некоторые наработки, которые находятся в стадии обсуждения.

Олег Владимирович, кстати, рассказал о других масштабных дорожных проектах. (Подробнее.)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя