Воронежцев бесплатно проконсультируют по вопросам госрегистрации и оценки недвижимости

8 Окт. 11:18 2018-10-08T11:19:07+03:00

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9 октября в библиотеке имени Никитина пройдет День правовой информации «Знайте свои права: советы специалистов». Воронежцев бесплатно проконсультируют специалисты регионального управления Росреестра, представители организация кадастровых инженеров и региональной нотариальной палаты. Желающим уточнят вопросы постановки объектов недвижимости на кадастровый учет, проведения госрегистрации прав на объекты недвижимости, осуществления государственного земельного надзора, а также вступления в наследство и дарения. Профильные специалисты помогут разобраться в вопросах межевания земельных участков, оценки недвижимого имущества. Не забудьте документы на объекты недвижимости, позволяющие сориентироваться в конкретной ситуации.

Консультации пройдут с 14.00 до 16.00 в холле 3 этажа Никитинской библиотеки.