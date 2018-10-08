Во время субботника из центра Воронежа вывезли 600 кубометров мусора

8 Окт. 11:04 2018-10-08T11:04:38+03:00

Жители навели порядок в парках, на детских площадках, у своих домов

Изменить размер текста: A A

6 октября в Воронеже прошел первый осенний субботник. Только из Центрального района вывезли 600 кубометров мусора. Улицы вышли привести в порядок около 3000 человек – и коммунальщики, и неравнодушные жители. В уборке приняли участие 43 специализированные машины. За время субботника вычистили 15 га зеленых зон, более 14 га прилегающих территорий района, более 23 000 погонных метров прилотковой зоны.

Самыми активными оказались жители улиц Юных натуралистов, Келлера, Поспеева, Освобождения труда, Героев Революции, Герцена, Танкиста Серебрякова, переулков Мельничный и Горный.

В следующий раз воронежцев зовут на субботник 13 октября.