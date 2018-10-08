Присвоение спортивных разрядов в электронном виде

8 Окт. 10:42 2018-10-08T10:42:09+03:00

Для получения муниципальной услуги вам необходимо войти в личный кабинет Портала, используя логин и пароль, полученные при регистрации на Портале госуслуг (www.gosuslugi.ru)

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Управление экономики администрации городского округа город Воронеж сообщает, что муниципальная услуга по присвоению квалификационных категорий спортивных судей доступна в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской области (www.govvrn.ru).

Для получения муниципальной услуги вам необходимо войти в личный кабинет Портала, используя логин и пароль, полученные при регистрации на Портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).

На главной странице регионального портала в разделе «Физкультура и спорт» вам доступны следующие виды заявок:

Используя компьютер, имеющий доступ к сети Интернет, вы в любое время суток можете ознакомиться с порядком и условиями оказания муниципальной услуги, подать электронные заявки и необходимые документы на получение услуги, следить за ходом ее исполнения (в ходе оказания услуги орган, предоставляющий услугу, направляет в личный кабинет заявителя информацию об этапе исполнения услуги), а также получить результат в электронной форме.