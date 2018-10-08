В Воронежской области "Шевроле" при обгоне насмерть сбил пешехода

8 Окт. 10:41 2018-10-08T10:41:56+03:00

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8 октября авария со смертельным исходом произошла в Боброве. «Шевроле-Авео», которым управлял 43-летний местный житель, обгоняя ГАЗ, сбил пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. 68-летнего потерпевшего успели довезти до больницы, но в медучреждении он скончался от полученных травм, не приходя в сознание.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

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