В Воронежской области "Шевроле" при обгоне насмерть сбил пешехода
Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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8 октября авария со смертельным исходом произошла в Боброве. «Шевроле-Авео», которым управлял 43-летний местный житель, обгоняя ГАЗ, сбил пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. 68-летнего потерпевшего успели довезти до больницы, но в медучреждении он скончался от полученных травм, не приходя в сознание.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
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