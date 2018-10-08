Полномочия районных управ Воронежа проверят на коррупционные риски

8 Окт. 10:38 2018-10-08T10:46:36+03:00

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Совет рассмотрел соответствующую информацию городского управления дорожного хозяйства и управы Коминтерновского района.

Управлению рекомендовано обратить особое внимание на выполнение мероприятий по предотвращению коррупционных рисков в ходе оказания муниципальных услуг. А в адрес управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж были высказаны критические замечания относительно проводимой работы по противодействию коррупции. Совет по предложению Вадима Кстенина решил проанализировать полномочия управ городского округа город Воронеж по всем направлениям их деятельности, сформировать полный перечень коррупционных рисков, возникающих при реализации коррупционно-опасных функций, и разработать эффективные механизмы реализации мероприятий по устранению и минимизации коррупционных рисков.