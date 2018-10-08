В центр Воронежа съехалось шесть пожарных расчетов

8 Окт. 10:27 2018-10-08T12:52:07+03:00

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Сильный дым в самом центре Воронежа утром 8 октября испугал воронежцев, его клубы были хорошо видны с Левого берега. В районе ВГУ очевидцы наблюдают скопление пожарных машин. Оказалось горит частный дом на улице Кости Стрелюка.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 9.04. На его ликвидацию отправлено шесть пожарных расчетов, - сообщили ГУ МЧС России по Воронежской области.

В связи с тем, что в частном секторе нет пожарных гидрантов, на место отправили затем дополнительные цистерны с водой для тушения. В общей сложности на пожаре работало 25 огнеборцев.