В Воронежской области перевернулся ВАЗ-21103: погибла 18-летняя девушка
Двухлетний ребенок и 20-летняя автоледи получили травмы
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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За 7 октября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 87 аварий. В 10 ДТП 14 человек получили травмы, двое погибло.
В шесть вечера у села Рыбное под Острогожском ВАЗ-21103 съехал в кювет и перевернулся. За рулем сидела 20-летняя женщина, она 2-летний ребенок получили травмы. В аварии погибла еще одна пассажирка автомобиля - 18-летняя девушка умерла до приезда «скорой».
Сотрудники полиции устанавливаются обстоятельства ДТП.