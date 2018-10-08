В Воронежской области перевернулся ВАЗ-21103: погибла 18-летняя девушка

8 Окт. 10:09 2018-10-08T10:43:58+03:00

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За 7 октября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 87 аварий. В 10 ДТП 14 человек получили травмы, двое погибло.

В шесть вечера у села Рыбное под Острогожском ВАЗ-21103 съехал в кювет и перевернулся. За рулем сидела 20-летняя женщина, она 2-летний ребенок получили травмы. В аварии погибла еще одна пассажирка автомобиля - 18-летняя девушка умерла до приезда «скорой».

Сотрудники полиции устанавливаются обстоятельства ДТП.