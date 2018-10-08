2018-10-08T09:52:16+03:00
Общество

В Воронежской области в 2018-м 329 человек переболели сальмонеллезом

Врачи советуют правильно готовить продукты и соблюдать гигиену
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области за 8 месяцев текущего года уже зарегистрировали 329 случаев сальмонеллеза, сообщиои в региональном управлении Роспотребнадзора. Санврачи предупреждают, что заразиться опасной бактерией можно не только через непроваренную курицу и непрожаренные яйца, источником инфекции может быть и крупный рогатый скот, свиньи, а также некачественная молочная продукция.

Сальмонеллез протекает тяжело - в первые часы заболевания преобладают признаки интоксикации: температура до 38-39°С, головная боль, озноб, ломота в теле. В дальнейшем присоединяется режущая боль в животе, тошнота, многократная рвота и диарея. Испражнения быстро приобретают водянистый характер, иногда с зеленоватым оттенком.

Санитарные врачи советуют хорошо термически обрабатывать продукты, мыть яйца с мылом под проточной водой, использовать разные разделочные доски для сырых и готовых продуктов, и, конечно, тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета.

Напомним, В воронежской школе нашли мясо с сальмонеллой

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