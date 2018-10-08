В Воронеже девочка забралась на край крыши многоэтажки ради эпичного селфи

8 Окт. 06:36 2018-10-08T06:38:16+03:00

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В одном из микрорайонов Воронежа подростки нашли себе опасное развлечение. Местные жители рассказывают, что дети в возврасте от 12 до 15 лет забираются на крыши многоэтажек и резвятся, не опасаясь свою жизнь. Как они туда попадают, для горожан остается загадкой, ведь двери на крыши закрываются на ключ.

Воронежцы во всю бьют тревогу, вызывают участковых и обращаются в УК, ведь за два последних дня таких случаев было несколько.

Так, в субботу, 6 октября по крышам в Боровом бегала компания подростков. А на следующий же день туда забралась маленькая девочка, чтобы сделать селфи.

Местные жители вызывали участкового, но, пока сотрудник полиции поднимался на лифте, дети сбежали.

- Родители, миленькие, ну присматривайте вы за детьми. Это же очень страшно, заиграются и сами не заметят. У меня сердце в пятки ушло, - написала в комментариях горожанка.