Столичные фотографы покажут воронежцам портреты

8 Окт. 09:01 2018-10-08T10:31:29+03:00

В Доме актера с 11 октября можно бесплатно посмотреть две выставки

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11 октября в Доме актера откроются сразу две выставки московских фотохудожников Бориса Назаренко и Анастасии Потехиной.

Омский математик и экономист Борис Назаренко фотографией и живописью увлекался с детства. Пока не стал известным фотографом. Сейчас Назаренко живет в Москве, но часто путешествует по России и другим странам - чтобы снимать окружающую действительность.

- Меня привлекает история, когда что-то происходит, живая эмоция, сцена, развитие, динамика, многоплановость, - признается автор.

Назаренко активно выставляется в России и за рубежом. В Воронеже фотограф представит экспозицию «Случайный портрет».

А московский дизайнер, декоратор и фотограф Анастасия Потехина покажет работы на выставке «Автопортрет». Анастасия постоянно стремится к открыванию новых горизонтов в увлечении фотографией и поисках гармонии форм. Ее работы экспонировались в Турции, Венгрии, Чехии, Италии, Канаде, Израиле и России.

Выставки «Случайный портрет» и «Автопортрет» продлятся до 11 ноября.

Вернисаж откроется в 17.00 в фойе второго этажа Дома актера.