2018-10-08T10:32:12+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет 14-й фестиваль «Русь стозвонная»

До 10 октября принимают заявки от участников
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Традиционный фестиваль русской песни «Русь стозвонная», который проводится в Воронеже с 2005 года, в этом году состоится с 13 по 14 октября. Форум посвящен нашему прославленному земляку, талантливому поэту, композитору, руководителю народного коллектива ансамбля русской песни «Кольцовский край» Александру Токмакову. На фестивале продолжают традиции песенной самобытности исполнителей русской песни.

13 и 14 октября с 11.00 в городском Дворце культуры (ул. 9 Января, 108) начнутся отборочные прослушивания участников фестиваля. Победителей выявят в возрастных категориях 5-8 лет, 9-12 лет, 13-18 лет, 18 лет. В фестивале примут участие солисты, дуэты, вокальные коллективы, хоры.

21 октября в 16.00 в Воронежском концертном зале пройдет гала-концерт фестиваля, вход на него по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе ВКЗ.

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