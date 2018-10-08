Ансамбль из Воронежской области выступил на «Свадьбе в Обломовке»

8 Окт. 07:01 2018-10-08T10:31:48+03:00

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Старинный свадебный обряд села Русская Буйловка показал фольклорно-этнографический ансамбль «Донские родники» из Павловского района на Всероссийском фестивале «Свадьба в Обломовке». В форуме русских свадебных обрядов в Ульяновске приняли участие около 20 коллективов cо всей страны. Зрители и жюри услышали неповторимые диалекты и колорит русских обрядов, мелодичность исполняемых произведений, оценили этнографические костюмы и старинные головные уборы.

Ансамбль «Донские родники» показал подлинные народные костюмы и своеобразное исполнение старинных величальных песен. Коллектив наградили дипломом «За высокие творческие достижения и воплощение национальных исполнительских традиций».