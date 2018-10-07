В Воронеже наградили лучших врачей года

7 Окт. 20:06 2018-10-07T20:06:43+03:00

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В Воронеже наградили победителей конкурса «Лучший врач года». Жюри определило 82 лауреата в 28 номинациях. Вместе с дипломом победители получили специальную одноименную награду.

- За 12 лет существования конкурса, диплома победителя удостоились в общей сложности 673 врача, - рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения Воронежской области. – Из них 39 врачей стали лауреатами и победителями Всероссийского конкурса "Лучший врач года" и вошли в золотой фонд российского здравоохранения.