Еще один житель Воронежской области выиграл в лотерею миллион
Розыгрыш прошел 7 октября
Воронежцы - завидные счастливцыФото: из архива «КП»
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Редкий месяц обходится без сообщений о крупных выигрышах воронежцев в лотерею. Вот и в это воскресенье, 7 октября, удача улыбнулась одному из жителей нашего региона. Он стал обладателем миллиона рублей.
Напомним, наши земляки неоднократно выигрывали дома и крупные суммы денег в лотерею. Последним счастливчиком стал мужчина, сорвавший куш в пять миллионов в июле этого года.
Но самый крупный приз в истории лотереи достался жительнице Панино. В ноябре 2017 года она получила 506 миллионов рублей.