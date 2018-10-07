Еще один житель Воронежской области выиграл в лотерею миллион

7 Окт. 19:02 2018-10-08T10:34:58+03:00

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Редкий месяц обходится без сообщений о крупных выигрышах воронежцев в лотерею. Вот и в это воскресенье, 7 октября, удача улыбнулась одному из жителей нашего региона. Он стал обладателем миллиона рублей.

Напомним, наши земляки неоднократно выигрывали дома и крупные суммы денег в лотерею. Последним счастливчиком стал мужчина, сорвавший куш в пять миллионов в июле этого года.

Но самый крупный приз в истории лотереи достался жительнице Панино. В ноябре 2017 года она получила 506 миллионов рублей.