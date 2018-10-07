2018-10-07T18:34:26+03:00
Происшествия

Под Воронежем в столкновении четырех машин пострадал ребенок

Мальчика госпитализировали с сотрясением мозга
Елена ФЕДЯШЕВА
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Причины аварии выясняют эксперты.Причины аварии выясняют эксперты.Фото: из архива «КП»
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В воскресенье, 7 октября, на трассе Воронеж-Тамбов в Новоусманском районе столкнулись четыре автомобиля «Хендай», «Рено», «Нива» и «БМВ». В аварии пострадал семилетний ребенок. У мальчика сотрясение мозга. Помощь в ликвидации последствий аварии оказывали четыре спасателя.

Изучением обстоятельств и причин аварии занимаются полицейские.

В тот же день, по информации ГУ МЧС по Воронежской области, в ДТП с пострадавшим произошло в Советском районе на улице Факельной. Здесь опрокинулся «Митсубиси Лансер». Еще одна авария с участием нескольких машин произошла на трассе «Дон» в Новоусманском районе около 14 часов дня. В ней также пострадали люди.

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