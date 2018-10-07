В Воронеже началась «зачистка» Масловского затона

7 Окт. 17:17 2018-10-07T17:17:03+03:00

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В течение будущего года экологи проведут работы по очистке и углублению дна Масловского затона водохранилища. Он образовался в начале 70-х годов прошлого века в пойме реки Тавровка в результате затопления при создании водохранилища.

- В настоящее время состояние Масловского затона неудовлетворительное, - отмечают в Департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области. - Отсутствие проточности, наличие обширных мелководий способствует интенсивному размножению водной растительности, которая со временем отмирает и начинает гнить. Продукты разложения постепенно накапливаются и вызывают дополнительное загрязнение затона.

В связи с этим жители Масловки постоянно жалуются на зловонные запахи. В июне 2018 года департамент заключил контракт на очистку затона. Он предусматривает снятие слоя донных отложений и зарослей. На дне затона, по словам экологов, до сих пор лежат пни, оставшиеся в результате некачественной подготовки ложа водохранилища. Они задерживают течение, в результате чего вода застаивается и начинает «цвести». Подрядчику предстоит извлечь со дна 162,3 тысяч квадратных метров донных отложений, посеять многолетние травы на площади 12,9 га и высадить прирусловая лесополоса длиной 1080 метров. Всего работами будет охвачено 23 гектара акватории.

- В процессе реализации мероприятий по оздоровлению затона будут благоустроены территории, прилегающие к месту проведения работ, а затем водоем зарыбят, - рассказали в департаменте.

Работы завершатся к 1 ноября 2019 года.