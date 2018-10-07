2018-10-07T17:17:03+03:00
Общество

В Воронеже началась «зачистка» Масловского затона

Экологическая реабилитация участка водохранилища избавит жителей микрорайона от зловония
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской областифото с сайта Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области
Изменить размер текста:

В течение будущего года экологи проведут работы по очистке и углублению дна Масловского затона водохранилища. Он образовался в начале 70-х годов прошлого века в пойме реки Тавровка в результате затопления при создании водохранилища.

- В настоящее время состояние Масловского затона неудовлетворительное, - отмечают в Департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области. - Отсутствие проточности, наличие обширных мелководий способствует интенсивному размножению водной растительности, которая со временем отмирает и начинает гнить. Продукты разложения постепенно накапливаются и вызывают дополнительное загрязнение затона.

В связи с этим жители Масловки постоянно жалуются на зловонные запахи. В июне 2018 года департамент заключил контракт на очистку затона. Он предусматривает снятие слоя донных отложений и зарослей. На дне затона, по словам экологов, до сих пор лежат пни, оставшиеся в результате некачественной подготовки ложа водохранилища. Они задерживают течение, в результате чего вода застаивается и начинает «цвести». Подрядчику предстоит извлечь со дна 162,3 тысяч квадратных метров донных отложений, посеять многолетние травы на площади 12,9 га и высадить прирусловая лесополоса длиной 1080 метров. Всего работами будет охвачено 23 гектара акватории.

- В процессе реализации мероприятий по оздоровлению затона будут благоустроены территории, прилегающие к месту проведения работ, а затем водоем зарыбят, - рассказали в департаменте.

Работы завершатся к 1 ноября 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя