Ясная и теплая погода погостит в Воронеже и на следующей неделе

7 Окт. 16:18 2018-10-07T16:19:14+03:00

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Мощный антициклон принес в Воронеж теплую и солнечную погоду. И пока никуда не торопится, - говорят в гидрометцентре. По заверению специалистов, бабье лето останется с нами до конца следующей недели. Все это время дневная температура сохранится на уровне 15-17 градусов с плюсом. А вот ночи станут откровенно прохладными: при ясном небе в это время из верхних слоев атмосферы будет тянуть холодом, а столбики термометров опустятся до +4.

Дожди, если и пройдут, то кратковременные и небольшие. Самое время собираться на прогулку в парк или в лес за грибами.