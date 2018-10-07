Под Воронежем ликвидировали очаг опасного сорняка, вызывающего аллергию

7 Окт. 15:32 2018-10-07T15:32:49+03:00

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Управление Россельхознадзора по воронежской и липецкой областям сняло карантин в очаге распространения амброзии полыннолистной в Рамонском районе. Борьба с опасным сорняком продолжалась с 2009 года, но последняя проверка показала, что его удалось вывести окончательно и в течение трех лет он не появился снова.

- Ограничения сняты в Рамонском районе в границах землепользования ООО «Агро Рамонь» на площади 0,5 га, - уточнили в пресс-службе Управления россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

Амброзия полыннолистная – быстро распространяющийся сорняк, карантинное растение. Он имеет мощную корневую систему, поглощает из почвы много воды и питательных веществ, обедняя ее. Кроме того, пыльца растения при цветении является сильным аллергеном.