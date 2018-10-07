На ремонт дорог в Воронежской области выделят почти 430 млн. рублей
Новые трассы появятся в Кантемировском районе
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Компания «Россошанское ДРСУ №1» выиграла аукцион на ремонт дорог в Кантемировском районе. Первоначальная стоимость контракта – 431,4 млн. рублей, но фирма предложила выполнить работы дешевле – за 429,3 млн.
По условиям контракта подрядчик обязан отремонтировать два отрезка дороги Воронеж-Луганск, трассы Богучар-Кантемировка и некоторые другие. В перечне работ капитальный и ямочный ремонт.
Срок окончания ремонта – 1 августа 2019 года.