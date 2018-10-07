2018-10-07T13:49:31+03:00
Общество

Читателя «Комсомолки» развели мошенники с «невидимой мебелью»

Заплатив 43 тысячи за кухонный гарнитур, он так и не дождался заказа
Елена ФЕДЯШЕВА
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Липовый заказ стоил 43 тысячи.Липовый заказ стоил 43 тысячи.Фото: из архива «КП»
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Воронежец по имени Александр рассказал, как стал жертвой мошенников, предлагающих через соцсети свои услуги по изготовлению мебели:

- 10 августа нашел компанию, которая занимается производством мебели. Созвонился, приехал замерщик (он же владелец), заключили договор между мной и его ИП. Получил договор и квитанцию о внесении аванса в размере 43 000 рублей.

Кроме кухонного гарнитура Александр заказал еще и письменный стол. Стол пришел опозданием, но претензий по качеству у заказчика не было. А вот с гарнитуром вышла целая история. Срок заказа, оговоренный в документах – месяц. Но гарнитур не привезли ни в назначенный день, ни позже. Предприниматель перестал отвечать на звонки и всячески уходил от контакта. Тогда наш читатель отправился по указанному в договоре адресу мастерской, чтобы посмотреть, как исполняется заказ.

- Но увидел ничего, не было готово ни одного ящика и шкафа, - возмутился Александр. – Я потребовал вернуть деньги. Пообещали перевод к 14 часам, но его так и не было. Тут нервы не выдержали. Вызвал полицию. Составили объяснительные с двух сторон. Исполнитель полицейскому пообещал вернуть мне средства до 28 сентября. Но до сих пор так и не вернул…

Александр просит горожан не верить красивым обещаниям и хорошим откликам:

- В группе положительные отзывы от разных людей. Подумать не мог, что окажусь в такой ситуации…

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