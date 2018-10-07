Пользуясь хорошей погодой, воронежцы приводят улицы в порядок

7 Окт. 12:11 2018-10-07T14:56:47+03:00

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Погода подарила воронежцам погожие деньки, которые сотрудники коммунальных служб и горожане провели с максимальной пользой. В субботу, 6 октября, около трех тысяч человек приняли участие в субботнике на территории Ленинского района.

- Кроме сотрудников управы на уборку вышли местные жители, работники управляющих организаций, предприятий, расположенных в районе, студенты и школьники, - рассказали «Комсомолке» в управе района.

Участники субботника за день убрали 6,74 га зеленых зон (сквер «Заводской», сквер им. Троицкого, сквер им. Пушкина, бульвар Красноармейский и др.), вывезли 438 кубометра мусора, вымели 9,2 км прилотковой зоны автодорог, спилили сухие деревья на ул. Острогожской возле школы искусств № 13 и очистили от рекламных объявлений столбы на улицах Пушкинской и Ф.Энгельса.

Активное участие в уборке района принимал местный комбинат благоустройства, который выделил для этих целей 22 единицы различной техники. В том числе пылесосы, облегчающие труд дворника по сбору опавшей листвы, окурков и другого мелкого мусора.