В 18 селах под Воронежем отключат свет
Как сообщила пресс-служба «МРСК Центра» и «ТНС Энерго», на следующей неделе жители 18 сел Новоусманского района останутся без электричества. Свет будут отключать по графику на несколько дней с период с 9.00 до 18.00.
Новая Усмань:
8 октября – улицы Генерала Ермолова, Троицкая
9 октября – улицы Каштановая, Лазурная, Степная
10 октября – улицы Усманская, 50 лет Победы
11 октября – улица Полевая
с. Бабяково: 8 октября – улицы Дачная, Лесная
11 октября – улица Космонавтов
с. Казанская Хава: 10 октября – улица Солнечная
с. Крыловка: 8 октября – улица Ольховатская
п. Луч: 8 октября – все потребители
с. Макарье: 11 октября – улица Свободы
СНТ «Мичуринец-2»: 8 октября – улица Земляничная
с. Орлово: 10 октября – улица Ленина
с. Парусное: 8 октября – все потребители
с. Подклетное: 8 октября – все потребители
с. Рогачевка: 8 октября – улицы Луговая, Советская
с. Рождественская Хава: 8 октября – улицы Подлесная, 9 Января, Дзержинского, 9 октября – улица Подлесная
с. Рыкань: 8 октября – все потребители, 10 октября – улица Первомайская
п. Тамлык: 8 октября – все потребители
п. Тимирязево: 11 октября – улица Садовая
п. Трудовое: 8 октября – улицы Молодежная, Ленина, школа
с. Трудолюбовка: 8 октября – все потребители, 9 октября – улица Ленина
с. Шуриновка: 8 октября – улица Свободы