2018-10-07T11:20:56+03:00
Общество

В 18 селах под Воронежем отключат свет

Электричества не будет в период с 8 по 14 октября
Елена ФЕДЯШЕВА
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Запасайтесь свечкамиЗапасайтесь свечкамиФото: из архива «КП»
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Как сообщила пресс-служба «МРСК Центра» и «ТНС Энерго», на следующей неделе жители 18 сел Новоусманского района останутся без электричества. Свет будут отключать по графику на несколько дней с период с 9.00 до 18.00.

Новая Усмань:

8 октября – улицы Генерала Ермолова, Троицкая

9 октября – улицы Каштановая, Лазурная, Степная

10 октября – улицы Усманская, 50 лет Победы

11 октября – улица Полевая

с. Бабяково: 8 октября – улицы Дачная, Лесная

11 октября – улица Космонавтов

с. Казанская Хава: 10 октября – улица Солнечная

с. Крыловка: 8 октября – улица Ольховатская

п. Луч: 8 октября – все потребители

с. Макарье: 11 октября – улица Свободы

СНТ «Мичуринец-2»: 8 октября – улица Земляничная

с. Орлово: 10 октября – улица Ленина

с. Парусное: 8 октября – все потребители

с. Подклетное: 8 октября – все потребители

с. Рогачевка: 8 октября – улицы Луговая, Советская

с. Рождественская Хава: 8 октября – улицы Подлесная, 9 Января, Дзержинского, 9 октября – улица Подлесная

с. Рыкань: 8 октября – все потребители, 10 октября – улица Первомайская

п. Тамлык: 8 октября – все потребители

п. Тимирязево: 11 октября – улица Садовая

п. Трудовое: 8 октября – улицы Молодежная, Ленина, школа

с. Трудолюбовка: 8 октября – все потребители, 9 октября – улица Ленина

с. Шуриновка: 8 октября – улица Свободы

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