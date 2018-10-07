В Воронеже учебный грузовик повалил столб

7 Окт. 09:33 2018-10-07T09:33:40+03:00

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В субботу, 6 октября, на улице, соединяющей Димитровское кольцо и Остужева, произошло серьезное ДТП, которое могло стоить жизни участникам дорожного движения, и только по счастливой случайности закончилось благополучно.

В середине дня на дорогу рухнул бетонный столб. Момент ЧП попал на запись видеорегистратора проезжавшего автомобиля. Как рассказали очевидцы происшествия, опору повалил учетный грузовик, сдавая задним ходом по обочине.

На кадрах записи видно, что в момент аварии на дороге было довольно плотное движение, и столб упал всего в нескольких метрах от авто, за рулем которого находилась девушка.

Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.