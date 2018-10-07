В центре Воронежа неделю течет канализация

7 Окт. 08:44 2018-10-07T15:02:34+03:00

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Жители частного сектора Центрального района Воронежа пожаловались нам на коммунальную аварию на улице Мало-Терновой. Уже неделю из канализационного колодца около школы №16 на дорогу изливается зловонная вода. Поток устремляется по склону дороги и распространяется на несколько улиц.

- Брызги из-под колес машин летят на пешеходов, - возмущаются местные жители. - А ведь здесь ходят школьники. Почему аварию так долго не устраняют?

Кстати, этот колодец засоряется довольно часто , сообщают горожане. И такая картина может повторятся несколько раз в год.

В начале рабочей недели "Комсомолка" запросит у водоканала комментарий по поводу этой ситуации.