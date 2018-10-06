2018-10-06T20:17:36+03:00
Спорт

Судья помог воронежскому «Факелу» проиграть саранской «Мордовии»

При счете 1:2 Михаил Бирюков забил гол, но арбитры его не засчитали
Юрий КОЗЛОВ
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Капитаны не предполагали, что судьбу матча в итоге решат не игроки, а судьи.Капитаны не предполагали, что судьбу матча в итоге решат не игроки, а судьи.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Первый тайм «Факелу» лучше забыть и больше так не играть. Уже на 15 минуте грубейшая ошибка обороны вывела Дворецкова на рандеву с Кортневым, и игрок «Мордовии» не промахнулся - 0:1.

Через пять минут тот же Дворецков отдал точную передачу Мухаметшину, а так как дело было уже в штрафной «Факела», тому не составило труда еще раз заставить затрепыхаться сетку ворот – 0:2.

А вот второй тайм воронежцам удался намного больше. Трехходовка в самом его начале привела к выходу один на один Лебеденко, но наш капитан угодил прямо в лицо Кобзеву. Из-за жуткого состояния поля (оно больше напоминало перерытый огород) мяч сильно дробил, и стройных комбинаций не получалось. В итоге цели достиг шальной удар Бирюкова, его неудачно отбил Кобзев, и на добивании уже в пустые ворота мяч послал Афанасьев – 1:2.

После этого вновь у «Факела» почти ничего не получалось. Но концовка вышла огненной. После подачи с фланга Бирюков прыгнул лучше, чем Кобзев, и головой внес мяч в сетку. Ничья? Не тут-то было. Лайнсмен отменил гол по непонятным причинам. Вне игры вроде не было, Бирюков выбегал из-за спин защитников, атаки на вратаря тоже. На судей набросились игроки «Факела», а затем и «Мордовии». Одни чтобы переубедить, другие – чтобы те не меняли решение. В итоге после долгой паузы судья назначил свободный удар от ворот гостей. Счет последним мог сравнять Кагермазов, но его могучему выстрелу не хватило точности.

В итоге «Факел» пока опустился на 12 место. Следующий матч воронежцы проведут на выезде 13 октября с соседом в турнирной таблице «Тюменью», занимающую 13 строчку турнирной таблицы.

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