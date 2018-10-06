2018-10-08T00:05:54+03:00
Общество

Воронежский камерный вошел в список лучших провинциальных театров

Всего в рейтинге 19 площадок
Олег ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Лучшие российские театры за пределами Москвы и Петербурга решили выделить специалисты проекта «Я в театре». Всего в мини-рейтинг вошло 19 мест, где ставят современные или классические постановки. В список вошли Пермь, Казань, Екатеринбург и другие города, куда нужно ехать на спектакли в местных театрах. Оказался в рейтинге и Воронеж, а если говорить точнее - Воронежский камерный.

- Такой театр мог быть в Берлине или Стокгольме. Минималистичные интерьеры, скандинавский дизайн — в самом театре и в спектаклях. Руководит театром перфекционист Михаил Бычков, любой драматургический материал превращающий в актуальную интеллектуальную драму, - такую рецензию о нашем театре оставили создатели проекта.

В рейтинг также вошли Театр имени Федора Волкова в Ярославле, Театр «18+» в Ростове-на-Дону, «Театр-Театр» в Перми и другие места.

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