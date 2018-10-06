2018-10-06T18:01:53+03:00
Общество

Для воронежцев решили оставить несколько бесплатных парковок в центре города

Однако места там все равно всем не хватит
Олег ИВАНОВ
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Платить за парковку готовы далеко не всеПлатить за парковку готовы далеко не всеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В центре Воронежа официально начала работу парковочная система. Пока она будет действовать в тестовом режиме. То есть пока за парковку можно не платить. Но власти уже активно продумывают методы тарификации. Напомним, предполагается, что час будет стоить 40 рублей, сутки - 400, а год - 50 тысяч рублей.

Что же останется тем, кто не хочет тратить деньги за парковку? Бесплатное место для своей машины в центре города все же можно будет найти по следующим адресам:

- улица Красноармейская;

- переулок Красноармейский;

- улица Революции 1905 года;

- улица Карла Маркса на пересечении с улицей Театральной;

- улица Свободы на пересечении с улицей Станкевича;

- улица Пушкинская;

- улица Моисеева, между улицами Бахметьева и Колесниченко;

Здесь можно будет найти от небольших «карманов» до довольно вместительных участков. Хотя не все воронежцы порадуются этой новости, ведь ту же перехватывающую парковку в Воронеже могут открыть с опозданием на две недели.

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