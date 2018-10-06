Для воронежцев решили оставить несколько бесплатных парковок в центре города
В центре Воронежа официально начала работу парковочная система. Пока она будет действовать в тестовом режиме. То есть пока за парковку можно не платить. Но власти уже активно продумывают методы тарификации. Напомним, предполагается, что час будет стоить 40 рублей, сутки - 400, а год - 50 тысяч рублей.
Что же останется тем, кто не хочет тратить деньги за парковку? Бесплатное место для своей машины в центре города все же можно будет найти по следующим адресам:
- улица Красноармейская;
- переулок Красноармейский;
- улица Революции 1905 года;
- улица Карла Маркса на пересечении с улицей Театральной;
- улица Свободы на пересечении с улицей Станкевича;
- улица Пушкинская;
- улица Моисеева, между улицами Бахметьева и Колесниченко;
Здесь можно будет найти от небольших «карманов» до довольно вместительных участков. Хотя не все воронежцы порадуются этой новости, ведь ту же перехватывающую парковку в Воронеже могут открыть с опозданием на две недели.