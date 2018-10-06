Воронежец снял на видео, как автомобилисты массово переезжают «зебру» на красный свет

6 Окт. 15:59 2018-10-06T16:01:32+03:00

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- Для кого светофоры? - таким вопросом задался автор видео с регистратора, которое появилось в группе «Аварии | ДТП | Воронежа» 6 октября. Мужчина снял, как водители один за другим на улице Антонова-Овсеенко проезжают по пешеходному переходу на красный сигнал светофора, при этом их не смущает даже то, что по «зебре» идет человек.

Все происходит примерно в 8:50 субботы. Видео длится всего несколько секунд, но за это время как минимум два автомобиля и маршрутный автобус «ПАЗ» успевают нарушить правила. Успел ли еще один водитель «классики» проехать на красный останется загадкой - так как на этом запись прерывается .

Отметим, что в ночь с 5 на 6 октября гаишники как раз массово проверяли водителей, при подозрении на состояние опьянения могут обязать и дунуть в трубку. Для этого были выставлены дополнительные экипажи ДПС в разных частях города.