В Воронеже из-за замыкания электропроводки в школе эвакуировали всех учеников

6 Окт. 14:11 2018-10-06T14:12:44+03:00

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6 октября учеников и учителей воронежской МБОУ «СОШ с УИОП № 13» эвакуировали во время занятий. Школа находится по адресу: дом №50 на улице Карла Либкнехта. ЧП случилось примерно в 12:20. Произошло короткое замыкание электропроводки в одном из щитков на первом этаже здания.

Сразу же возникло небольшое задымление, поэтому и было принято решение вывести всех людей из здания. Однако как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, последующего горения не случилось. То есть, по факту никакого пожара не было и тушить ничего было не нужно. Соответственно никто не мог пострадать. Однако детей все равно освободили от уроков. Занятия теперь возобновятся как только проводка будет восстановлена.