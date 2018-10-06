На воронежской трассе столкнулись четыре автомобиля: три человека госпитализированы

6 Окт. 13:24 2018-10-06T13:25:57+03:00

В итоге в ДТП пострадали водитель и пассажир «Митсубиси Шариот», а также водитель «Шевроле Круз» Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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На 270 км трассы «Курск-Воронеж-Саратов» столкнулись четыре автомобиля: «Лада Ларгус», «Шевроле Круз», «Мицубиси Шариот» и «ДАФ». Все произошло 5 октября в 21:56. Данную информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

63-летний водитель отечественной легковушки собрался на обгон и выехал на встречную полосу. Однако мужчина, вероятно, не рассчитал маневр. Он врезался в ехавший к нему навстречу «Шевроле Круз», за рулем которого была 32-летняя женщина.

От удара машины «разлетелись» и задели «Митсубиси Шариот», которым управлял 46-летний мужчина, и грузовик «ДАФ», которым управлял 54-летний мужчина.

В итоге в ДТП пострадали водитель и пассажир «Митсубиси Шариот», а также водитель «Шевроле Круз». Они были госпитализированы. Инспекторам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.