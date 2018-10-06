Около двух килограммов марихуаны житель Воронежской области спрятал на чердаке

6 Окт. 12:56 2018-10-06T12:56:44+03:00

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы

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В Ольховатском районе полицейские узнали, что 44-летний местный житель прячет где-то у себя наркотики.

- В ходе проверки данные сведения подтвердились. На территории домовладения подозреваемого, расположенного на улице Базовской в Ольховатке полицейские в присутствии понятых провели обыск. В надворной постройке, на чердаке были обнаружены и изъяты высушенные части дикорастущего растения, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Экспертиза показала, что мужчина хранил наркотики - марихуану, массой 1784,65 граммов. 44-летний житель задержан. Он признался полицейским, что хранил наркотики для собственного потребления. Теперь же ему грозит до 10 лет лишения свободы.