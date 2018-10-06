2018-10-06T11:50:53+03:00
Происшествия

Шесть «друзей Оушена» похитили 200-килограммового теленка в Воронежской области

Воры продумали все, кроме того, что животные будут кричать, увидев похитителей
Олег ИВАНОВ
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Преступники сразу выбрали животное покрупнееПреступники сразу выбрали животное покрупнееФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В июле 2018 года 32-летней сотруднице охранного предприятия срочно были нужны деньги. Она обратилась к 52-летнему приятелю с просьбой одолжить денег. Но тот предложил ей другой план. Женщина работал на ферме в селе Мамоновка Верхнемамонского района. Вот ее приятель и придумал, что она легко может увезти скот.

В итоге в полночь шестеро жителей Калачеевского района собрались воровать телят. Этим «друзьям Оушена» было от 20 до 52 лет.

На автомобилях «УАЗ» и «ВАЗ- 2115» они приехали к охраняемой территории молочно-товарной фермы. 52-летний мужчина остался около легкового автомобиля, чтобы наблюдать за окружающей обстановкой и в случае чего предупредить об опасности по телефону.

Тем временем, женщина вместе с 20-летним молодым человеком пошли к водонапорной башне, где стали наблюдать за сторожем.

- В это время трое мужчин на автомобиле «УАЗ» подъехали к территории фермы. Они проникли в корпус иподошли к загону, в котором содержались телята. Один из них зашел в загон, подошел бычку Голштинской породы, живым весом более 200 кг, накинул ему на шею веревку и вывел из загона.

- Они планировали похитить несколько животных, однако увидев сторожа, который вышел на улицу, услышав рев телят, их преступные намерения изменились. Погрузив бычка в автомобиль, похитители скрылись. Животное привезли в дом одного из соучастников, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области. - Имущественный вред составил более 70 тысяч рублей.

Полицейские быстро вычислили этот дом и нашли бычка. Уголовное дело передано в суд. Ворам грозит до 5 лет тюрьмы.

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