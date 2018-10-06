Осенью в лесах Воронежской области высадят 259 га сосен, берез и акаций

6 Окт. 10:50 2018-10-06T10:53:44+03:00

Большую часть работ уже провели в апреле - тогда высадили 1216 га леса (82%) Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Кроме того, в некоторых лесах может появиться дуб

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В лесничествах Воронежской области начались осенние посадки леса. По данным пресс-службы правительства региона, предстоит высадить 259 га. Большую часть работ уже провели в апреле - тогда высадили 1216 га (82%).

- Скоротечная весна не позволила высадить сеянцы на всех площадях. Сейчас, с наступлением благоприятных погодных условий, работы пройдут в Давыдовском, Новоусманском, Богучарском и других лесничествах. Также лесоводы проведут дополнения ранее посаженных лесных культур на площади 320 га, - объясняют в обладминистрации.

Первая партия посадочного материала уже отправлена из теплиц Новоусманского филиала в Теллермановское и Новохоперское лесничества. В питомниках приступили к выкопке сеянцев сосны, березы и акации для отправки к местам посадки.

В некоторых лесах также могут посеять желуди дуба. Например, в Аннинском лесничестве такие работы уже прошли на площади 18 га. Сеется собранный несколько недель назад желудь, прошедший экспертизу и получивший статус 1-го класса качества.

Осенние лесопосадочные работы продлятся до конца осени.