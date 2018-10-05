2018-10-05T23:30:38+03:00
Спорт

Воронежцы завоевали три медали первенства России на байдарках и каноэ

Юные спортсмены отличились на марафонской дистанции
Юрий КОЗЛОВ
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Тимур Кимсанбаев (слева) и Николай Косолапов (cправа) заняли почти весь пьедестал по итогам гонки на 20 км.Тимур Кимсанбаев (слева) и Николай Косолапов (cправа) заняли почти весь пьедестал по итогам гонки на 20 км.Фото: cspsk-vrn.ru
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Воспитанники воронежской СШОР №6 завоевали три медали первенства России по гребле на байдарках и каноэ в марафоне на 20км.

- Среди юниоров вторым стал Тимур Кимсанбаев, чуть более чем на минуту от него отстал воронежец Николай Косолапов, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - Победителем стал Сергей Новожилов из Краснодарского края. Следом за тройкой-призеров в турнирной таблице остановился еще один наш спортсмен Александр Лобков с результатом 1.49.01.21.

Каноистка Полина Стрыгина в той же дисциплине среди юниорок завоевала «бронзу».

— Спортсмены впервые попали в число призеров первенства России – это очень хороший неожиданный для нас результат. Тимур Кимсанбаев выполнил норматив мастера спорта, — рассказала главный тренер сборной Воронежской области по гребле на байдарках и каноэ Светлана Вострикова.

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