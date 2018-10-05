Воронежцы завоевали три медали первенства России на байдарках и каноэ
Воспитанники воронежской СШОР №6 завоевали три медали первенства России по гребле на байдарках и каноэ в марафоне на 20км.
- Среди юниоров вторым стал Тимур Кимсанбаев, чуть более чем на минуту от него отстал воронежец Николай Косолапов, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - Победителем стал Сергей Новожилов из Краснодарского края. Следом за тройкой-призеров в турнирной таблице остановился еще один наш спортсмен Александр Лобков с результатом 1.49.01.21.
Каноистка Полина Стрыгина в той же дисциплине среди юниорок завоевала «бронзу».
— Спортсмены впервые попали в число призеров первенства России – это очень хороший неожиданный для нас результат. Тимур Кимсанбаев выполнил норматив мастера спорта, — рассказала главный тренер сборной Воронежской области по гребле на байдарках и каноэ Светлана Вострикова.