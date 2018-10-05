2018-10-05T23:01:56+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина упала с шестого этажа и погибла

Трагедия случилась на улице Хользунова
Яков СТРОГОВ
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В последние две надели после падения с высотных домов погибли уже три человека.В последние две надели после падения с высотных домов погибли уже три человека.Фото: из архива «КП»
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Жуткое происшествие случилась в четверг, 4 октября, около 20.30. У дома № 82 по улице Хользунова прохожие увидели труп женщины, лежавший во дворе. Приехавшие по звонку шокированных горожан сотрудники правоохранительных органов выяснили, что женщина, которой было 59 лет, упала с шестого этажа.

Обстоятельства происшествия выясняют в ходе доследственной проверки сотрудники регионального СК.

Увы, только за последние две недели было два подобных происшествия. 30 сентября с балкона пятого этажа на улице Волгодонской упал 90-летний мужчина, травмы оказались смертельными. А 21 сентября у дома № 114/20 на улице Ломоносова нашли труп 24-летней девушки. Как впоследствии выяснили, она сорвалась с 16 этажа.

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