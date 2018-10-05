2018-10-05T21:56:32+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» проиграл ХК «Рязань»

Судьбу матча во многом решил провальный первый период
Юрий КОЗЛОВ
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Игра в Рязани началась для «Бурана» хуже некуда. Уже на первой минуте после сольного прохода Ивана Иванова с его броском наш вратарь Александр Пиманкин не справился – 0:1. Хозяева ледовой площадки продолжали уверенно вести игру, и на 15 минуте Владимир Карпов удвоил преимущество «Рязани» - 0:2.

Во втором периоде «ураганные» встрепенулись, и в самой середине матча Дмитрий Сидляров отквитал одну шайбу – 1:2. Увы, уже на 37 минуте Дмитрий Воробьев реализовал большинство и тем самым вновь успокоил игру – 1:3.

В третьей 20-минутке у «Бурана» игра не очень клеилась. Надежду за две минуты до конца матча подарил точный бросок Сидлярова. Дмитрий реализовал большинство, тем самым оформив дубль – 2:3. Увы, даже размен вратаря на шестого полевого игрока не позволило спасти игру.

«Буран» пока занимает 16 место. Впереди – выезд в Башкирию, на матч с «Горняком» из города Учалы. Игра пройдет 12 октября, начало в 16.30 по московскому времени.

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