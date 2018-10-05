В Воронежской области 48,9 км дорог отремонтируют за 429 млн. рублей

5 Окт. 19:48 2018-10-05T19:48:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В департаменте транспорта и автомобильных дорог правительства области определили подрядчика, который должен отремонтировать 48,9 километров дорог в Кантемировском районе. В тендере, где участвовали две компании, победило ООО «Россошанское ДРСУ № 1». Максимальную цену контракта – 431,5 миллиона, удалось немного снизить. Подрядчик согласился провести работы за 429,3 миллиона рублей

Теперь эта фирма обязана обеспечить ремонт участков дорог Богучар-Кантемировка, Воронеж-Луганск, а также еще нескольких более мелких внутри района. Работы должны завершить до 1 августа 2019 года.

Напомним, в начале сентября то же «Россошанское ДРСУ № 1» выиграло аукцион на проведение ремонта дорог в Аннинском, Бобровском, Каширском, Лискинском, а также Острогожском, Подгоренском, Репьевском и Россошанском районах. Срок окончания работ тот же – 1 августа 2019 года. Областному бюджету этот ремонт обойдется в 492,6 миллиона рублей.