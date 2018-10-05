2018-10-05T19:48:59+03:00
Общество

В Воронежской области 48,9 км дорог отремонтируют за 429 млн. рублей

Победителем тендера стало «Россошанское ДРСУ №1».
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Дороги в Кантемировском районе должны отремонтировать к 1 августа будущего года.Дороги в Кантемировском районе должны отремонтировать к 1 августа будущего года.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В департаменте транспорта и автомобильных дорог правительства области определили подрядчика, который должен отремонтировать 48,9 километров дорог в Кантемировском районе. В тендере, где участвовали две компании, победило ООО «Россошанское ДРСУ № 1». Максимальную цену контракта – 431,5 миллиона, удалось немного снизить. Подрядчик согласился провести работы за 429,3 миллиона рублей

Теперь эта фирма обязана обеспечить ремонт участков дорог Богучар-Кантемировка, Воронеж-Луганск, а также еще нескольких более мелких внутри района. Работы должны завершить до 1 августа 2019 года.

Напомним, в начале сентября то же «Россошанское ДРСУ № 1» выиграло аукцион на проведение ремонта дорог в Аннинском, Бобровском, Каширском, Лискинском, а также Острогожском, Подгоренском, Репьевском и Россошанском районах. Срок окончания работ тот же – 1 августа 2019 года. Областному бюджету этот ремонт обойдется в 492,6 миллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя