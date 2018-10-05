В Воронеже почти на месяц перекроют пешеходную часть Северного моста с правого берега
С 6 по 30 октября будет закрыта тротуарная часть Северного моста (с правого берега на левый). В последнее время многие отмечали, что эта часть переправы сильно поизносилась, и ее решили отремонтировать
- Во время ремонта пешеходы могут воспользоваться тротуаром на противоположной стороне Северного моста, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.
Напомним, 6 октября из-за «Велоночи-2018» с 15.00 до часу ночи следующего дня будет запрещена парковка на улице Софьи Перовской, Петровской набережной и набережной Массалитинова (от ВоГРЭСовского до Северного моста). С 17.00 на этих участках вообще закроют движение.
А 7 октября из-за легкоатлетического забега с 7.00 до 13.00 будут запрещены движение и парковка на Софьи Перовской и участке Петровской набережной от Большой Стрелецкой до Чернавского моста.