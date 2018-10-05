Масловский затон Воронежского водохранилища очистят до 1 ноября 2019 года

5 Окт. 18:57 2018-10-05T18:57:33+03:00

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На Масловском затоне стартовали работы по очистке воды. Река Тавровка, которая текла там раньше до образования Воронежского водохранилища в 70-е годы, а потом ставшая частью нашего «моря», почти за 50 лет сильно засорилась. Вода стала стоячей и сильно «зацвела».

Положение усугубляют пни, оставшиеся с момента образования водохранилища. Их должны были вывезти еще тогда, но не сделали этого. Их уборкой придется заниматься теперь, так же, как и вывозом водной растительности, которая сильно гниет.

Кроме того, экологи планируют посеять многолетние травы на площади 12,9 га, высадить лесополосу длиной 1080 метров. Все это собираются сделать на 23 гектарах акватории. После завершения очистки Масловского затона туда запустят рыбу.

По контракту работы должны быть завершены до 1 ноября 2019 года. Их выполнение находится на особом контроле департамента природных ресурсов и экологии области, заверили в правительстве региона.